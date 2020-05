Streets of Rage 4 : les versions physiques arrivent dans les boutiques, la Signature Edition détaillée

Merge Games informe que les fans de Streets of Rage 4 vont bientôt pouvoir se faire plaisir avec plusieurs éditions physiques , sachant qu'il est conseillé de précommander son exemplaire (chez FNAC, Cultura, Micromania, Amazon et Cdiscount) pour être sûr de l'obtenir. Il faudra débourser 34,99€ sur PS4 et Xbox One, tandis que le prix sur Nintendo Switch a été fixé à 39,99€. Sur PC, rien n'a été prévu, malheureusement.

Pour sa part, la Signature Edition - dont le prix n'est pas encore connu - contiendra différents goodies emballés dans une boîte premium spéciale. Elle compendra donc Streets of Rage 4 en version standard avec une pochette réversible, un artbook, un porte-clef reprenant le logo du jeu, une carte artistique numérotée, la B.O. du jeu signée Olivier Derivière regroupant les 35 titres, 5 pin's à l'effigie des héros (Axel, Blaze, Floyd, Cherry et Adam), mais aussi le célèbre bandeau bleu d'Axel.Pour plus d'infos sur Streets of Rage 4, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction disponible à cette adresse