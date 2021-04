Street Fighter V : du gameplay avec Akira Kazama, les nostalgiques de Rival Schools déjà au taquet

En revanche, il faudra attendre moins longtemps pour Rose, puisqu'elle sera disponible à partir du 19 avril prochain. Les développeurs ont attiré notre attention sur son V-Skill I Soul Fortune basé sur des cartes de tarot aux effets différents. Pour ce qui est de son V-Trigger I, il lui offre la possibilité de se téléporter un en claquement de doigts, sachant qu'il y a moyen d'annuler la manoeuvre. Autrement dit, c'est pratique pour manger le cerveau du joueur d'en face.







C'est aussi le 19 avril que seront déployées les nouvelles tenues pour Seth, Vega et Juri. Proposées séparément au prix de 3,99€, elles seront incluses dans le Pass Premium (39,99€). Pour les moins fortunés, on rappelle que le Character Pass, lui, coûte 24,99€. Pour mettre la main sur Street Fighter V, la mise à jour Champion Edition, et le Pass Premium, il faut débourser 59,99€. Enfin, Capcom n'oublie pas de préciser que le Capcom Pro Tour 2021 débutera le 17 avril.



Comme promis, Capcom a fait le point sur le contenu à venir dans Street Fighter V : Champion Edition. Naturellement, ce que l'on retient avant tout, c'est le teaser consacré à Akira Kazama que les fans de Rival Schools connaissent particulièrement bien. D'ailleurs, ils remarqueront sans doute qu'elle a conservé son style, les développeurs ayant toutefois remanié les priorités et ajouté quelques attaques. Même s'il faudra enquiller les heures d'entraînement pour cerner toutes les subtilités de son moveset, on retient déjà le V-Trigger II qui permet de faire intervenir son grand frère Daigo. La demoiselle est attendu pour l'été prochain.En dehors d'Akira, on a eu droit à une présentation détaillé d'Oro (Street Fighter III) qui, cette fois-ci, tient une tortue dans sa main droite. Là encore, Capcom a repris certaines de ses attaques, à l'image de son V-Skill I Onibi (l'équivalent du