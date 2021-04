Street Fighter V : Rose officiellement disponible, un nouveau trailer avec toutes ses techniques

On le sait depuis la Winter Update du 11 février 2021, Rose est le deuxième perso de la 5ème et dernière saison de Street Fighter V : Champion Edition. Bien connue des amoureux de Street Fighter Alpha / Zero, elle a depuis fait ses preuves dans Street Fighter IV grâce à son Soul Power. Elle est désormais disponible dans le roster moyennant le Character Pass à 24,99€ ou le Pass Premium de la Saison 5 vendu 39,99€. Evidemment, celles et ceux qui ne souhaitent pas sortir la CB peuvent parfaitement la débloquer via la Fight Money du jeu. Elle débarque dans le jeu avec son stage à elle, la Marina of Fortune, et revient avec de nouvelles techniques. Elle dispose en effet d'un V-Skill "Soul Fortune", qui lui permet de tirer l'une des quatre cartes de tarot pour se renforcer ou affaiblir ses adversaires. Cette nouvelle compétence ouvre une nouvelle dimension de jeu pour ses utilisateurs, qui peuvent désormais décider de jouer l'attaque ou la défense en fonction du cours du combat.Mais on retrouve bien sûr des attaques déjà connues, comme son "Soul Satellite", déjà présent dans Street Fighter IV, mais cette fois-ci disponible en tant que V-Skill, ce qui lui permet d'invoquer des orbes pour mettre la pression sur ses adversaires. Son "Soul Illusion", hérité de Street Fighter Alpha, revient sous la forme d'un V-Trigger qui créé des rémanences qui reproduisent ses attaques peu de temps après elle pour multiplier les dégâts. D'autres personnages arriveront dans les mois à venir, tels que Oro et Akira de Rival Schools.