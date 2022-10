Street Fighter 6 : il est possible de faire des atrocités avec l'éditeur de perso, voici les pires créations

Street Fighter 6 out here challenging Ark Survival Evolved for the title of best character creator pic.twitter.com/4KxmDv0tAc — Mr. Taco Senpai (@MrTacoSenpai) 7 octobre 2022

Capcom made a really nice character creator for Street Fighter 6. In return, I made Popeye with it. pic.twitter.com/ov8SmNye0N — Marigio300X (@Marigio300) 7 octobre 2022

Haven’t been this excited for a character creator mode since Mass Effect. Street Fighter 6 just won Game of the Year for me and I haven’t played one fight. pic.twitter.com/irb5OY9Sh8 — Alex Pardee (@alexpardee) 7 octobre 2022

I am enjoying the character creator in Street Fighter 6! pic.twitter.com/VJcn5sYF4N — Adam Esat / アダムイサット (@adamesat) 7 octobre 2022

#SF6 Street Fighter 6 character creator be like: pic.twitter.com/34yFQbW0iy — Bunny Tengoku (@BunnyTengoku) 8 octobre 2022

Me starting the SF6 Beta character creator: Alright, no weird creations this time, I'll just make it look like myself for once



20 minutes later: pic.twitter.com/c1ygx5P3FP — BeeLy1011 (#DOAforEvo2023) (@BeeLy1011) 7 octobre 2022

Time to bully these nubs out of MY lobby pic.twitter.com/LTuXMADbkb — Rooflemonger (@Rooflemonger) 7 octobre 2022

Après avoir connu un démarrage pour le moins compliqué - ce qui, d'ailleurs, a contraint Capcom a relancé les serveurs - la bêta fermée de Street Fighter 6 a par la suite fonctionné plutôt bien, ce qui a permis aux joueurs de s'échanger quelques mandales dans la peau de Ryu, Luke, Jamie, Chun-Li, Guile, Juri, Ken et Kimberly, les seuls personnages disponibles dans cette version d'essai. Mais là où les utilisateurs se sont le plus défoulés, c'est surtout avec l'éditeur de personnages qui a donné lieu à quelques créations que l'on vous laisse admirer ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, il y a à boire et à manger. Forcément, avec autant d'options de customisation à disposition (poids, taille, couleur des cheveux, musculature entre autres), la communauté allait se faire plaisir. Qui sait, peut-être que Capcom jettera un oeil et trouvera l'inspiration pour un éventuel combattant inédit en DLC.En attendant, on rappel que la sortie de Street Fighter 6 est fixée à 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC, et que nos impressions sur le jeu se trouvent là et là