Street Fighter 6 : une 2è bêta fermée pour y jouer, voici les dates et les détails

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de baston : Capcom vient d'annoncer la mise en place d'une deuxième session de test sous la forme d'une bêta fermée. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'être sélectionné en octobre dernier, il est possible de retenter sa chance d'ici quelques jours. Cette nouvelle bêta fermée se tiendra du 16 au 19 décembre prochain, avec la possibilité de tester 8 personnages (Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Ken), e s'affronter en ligne, même en cross-plateforme, et même de créer son propre personnage pour participer aux matchs classés, entre amis, ceux du Battle Hub, d'accéder aux tournois ouverts, sans oublier le mode Entraînement. Toutefois, Capcom a décidé de renforcer la sécurité pour accéder à cette deuxième bêta, en raison de la revente non autorisée de codes d'accès de la première. Du coup, la procédure d'inscription a été renforcée, et il est désormais obligatoire d'avoir un ID CAPCOM relié à un compte de plateforme. La sélection s'effectue aussi par tirage au sort et non suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L'éditeur japonais rappelle aussi qu'il est interdit de transférer, acheter, vendre ou prêter le logiciel du test bêta fermé ou son accès à des tiers. Enfin, sachez pour terminer que les personnes ayant participé au 1er test bêta fermé pourront continuer à jouer au 2e test bêta fermé. Il n'est en effet pas obligatoire de postuler à nouveau.