Street Fighter 6 : Rashid est le premier perso en DLC, voici son gameplay trailer

En vente libre depuis un mois à peine, Street Fighter 6 a déjà commencé à communiquer sur son contenu à venir. Sans surprise, car c'était déjà annoncé, c'est un nouveau personnage qui va venir gonfler les rangs du roster. C'est Rashid qui ouvre donc les festivités, lui qui est apparu pour la première fois dans Street Fighter V, et dont les performances physiques rappellent parfois un certain Joe Higashi de Fatal Fury. Les deux personnages partagent le même goût pour les tornades et les attaques "kick" percutantes. Mais ils ont autre chose en commun, cette vivacité et ce côté comique qui font qu'on ne les oublie pas. Rashid a d'ailleurs été légèrement remanié dans son look, mais aussi quelques attaques, mais il reste globalement le même que dans l'épisode précédent. Voici ce qu'il faut retenir de ce personnage prévu pour le 24 juillet prochain.

World Tour : Les joueurs pourront rencontrer Rashid dans le tout nouveau mode histoire pour pouvoir récupérer son style de combat et ses attaques spéciales afin de continuer de personnaliser leur avatar. Pour cela, ils devront en apprendre plus sur background et renforcer leurs liens avec ce tout nouveau Maître.



Fighting Ground : Rashid sera le dix-neuvième personnage jouable, apportant son lot de nouveaux mouvements uniques que les joueurs devront apprendre à maîtriser.



Battle Hub : Les joueurs peuvent se procurer de l'équipement, des emotes et bien plus encore grâce au Fighting Pass "Rashid arrive !"

Arabian Cyclone : un nouveau coup spécial sous forme de coup de pied retourné qui déclenche une tornade ; peut être utilisé comme un coup unique ou enchaîné avec un Rolling Assault ou un Wing Stroke.

Arabian Skyhigh : un nouveau double saut permettant d’empêcher l’adversaire de voir facilement où Rashid va retomber.

Super Rashid Kick : le Super Art de niveau 1 est un coup de pied sauté qui propulse Rashid vers le haut et l’avant, infligeant de multiples dégâts à l’adversaire.

Ysaar : Equivalent du V-Trigger de Rashid dans Street Fighter V, ce Super Art de niveau 2 déclenche une tornade très lente permettant de mettre la pression sur l’adversaire.

Altair : Le super Art de niveau 3 déclenche une tempête qui soulève l’adversaire avant que Rashid ne le projette au sol à l’aide de multiples coups de pieds aériens.