Street Fighter 6 : Ed sera le prochain perso en DLC, son nouveau look fait débat

Après Rashid, après AKI, le prochain personnage en DLC qui viendra gonfler les rangs du roster de Street Fighter 6, c'est Ed le boxeur qui a fait ses débuts dans Street Fighter 5. La présentation du personnage se fait toutefois par le biais du mode World Tour et non par un détail de ses features. L'occasion de le voir en scène dans un des rames de Metro City, confronté à des voyous de Shadaloo et de nous montrer quelques unes de ses attaques. On peut notamment le voir utiliser ses Psycho Power et notamment cette faculté à agripper ses adversaires pour les tirer vers lui, un peu comme Spider-Man le fait avec ses toiles. On note aussi qu'il apparaît dans une nouvelle tenue, bien street et surtout décontracté, ce qui tranche assez radicalement avec la tenue de base qu'il avait dans Street 5. Ed arrivera en février prochain et on aura tout le loisir de le découvrir quelques semaines avant son arrivée dans le jeu.