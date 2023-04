Street Fighter 6 : Capcom a embauché le rappeur Lil Wayne et annonce une surprise

Avec la fin de l'E3 et la multiplication des prises de parole dédiées pour chaque éditeur, et chaque jeu surtout, on apprend que Capcom vient de donner rendez-vous à tous les amateurs de baston pour un showcase autour de Street Fighter 6. Rendez-vous ainsi le jeudi 20 avril 2023 à 23h59 (heure française) pour découvrir les dernières étapes du développement du jeu, sachant que l'événement durera 30 minutes. Pour marquer le coup, l'éditeur japonais a fait appel au rappeur Lil Wayne qui va s'occuper de présenter ce showcase et ainsi détailler le gameplay, les différents modes de jeu et tout ce qui tourne autour du mode World Tour. Pour celles et ceux qui se posent la question, le choix de Lil Wayne n'est évidemment pas anodin, l'artiste ayant une certaine cote de popularité auprès des jeunes et le rap étant définitivement le genre de musique le plus écouté dans le monde. Et il faut dire aussi que Street Fighter 6 a une approche très rap dans sa direction artistique. Capcom a enfin précisé qu'une surprise attend les joueurs à la fin de cet événement, sans plus de précision. Certains imaginent déjà la présence de Lil Wayne au casting, tandis que d'autres redoutent cette annonce justement...



Il sera possible de suivre le Street fighter 6 showcase en direct sur YouTube ou sur Twitch, tandis qu'on vous rappelle que la sortie du jeu est attendue pour le 2 juin prochain.