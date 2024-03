Street Fighter 6 : Akuma est devenu une bête sauvage vivant dans une grotte, premier trailer

Un mois à peine après nous avoir tout dit sur Ed, le troisième personnage en DLC de Street Fighter 6, Capcom commence le teasing autour d'Akuma / Gouki, prévu pour le printemps prochain en tant que personnage supplémentaire. L'occasion de voir que les développeurs ont décidé de faire évoluer la terreur de dojos qui se terre visiblement au fond des grottes. Avec son regard venu des enfers, sa crinière de lion et sa carrure de molosse, Akuma apparaît un peu comme une bête sauvage qui passe son temps à défoncer des statues de divinité. Un côté maléfique et démoniaque qui sied parfaitement au personnage, plus charismatique que jamais. Voici son teaser en vidéo.