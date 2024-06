Stellar Blade : le million de ventes a été franchi, des bonus payants arrivent

On le pressentait compte-tenu de la ferveur qui entourait sa sortie : Stellar Blade a dépassé le million de copies vendues dans le monde. Un score atteint en deux mois d'exploitation, puisque le jeu est disponible depuis le 26 avril 2024. La nouvelle a été transmise par le studio Shift Up qui révélait ses premiers résultats financiers lors d'une conférence de presse dédiée à son entrée en bourse. Les choses vont donc plutôt bien pour le studio coréen, qui en a profité pour révéler sa road map pour faire vivre Stellar Blade encore plusieurs mois. Kim Hyung-tae, le CEO du studio mais aussi game director du jeu, a annoncé que des contenus payants allaient arriver, sans doute via des collaborations avec d'autres licences. Cela interviendra après plusieurs mises à jour gratuites, l'idée étant de séduire les joueurs par des leviers intéressants et malins. Pour l'heure, on sait que le mode Photo arrivera en août, qu'il y aura de nouveaux skins en octobre et qu'un DLC pourrait arriver également. D'ailleurs, face à ce succès, Sony Interactive Entertainment s'est montré ouvert quant à une sortie PC de Stellar Blade. Wait & see comme on dit.