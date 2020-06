Star Wars Squadrons : le jeu sera-t-il un jeu service ? EA clarifie la situation

Ian Frazier, de Motive Studios, a ainsi tenu à clarifier la situation au micro de Game Informer : non, Star Wars Squadrons n'en sera pas un. L'expérience sera complète dès son arrivée dans le commerce le 2 octobre prochain et, s'il n'est pas interdit que quelques DLC surviennent pas la suite, tout le contenu sera vendu d'office.Une nouvelle qui devrait plaire à certains joueurs, d'autant plus qu'Electronic Arts l'a récemment confirmé : le jeu ne coûtera pas soixante dix euros... mais bien moins . Ne tiendrait-on pas là l'une des très bonnes surprises de 2020 ? Rendez-vous dans quelques mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.