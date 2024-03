Star Wars a-t-il recopié Dune ? 10 ressemblances troublantes entre les deux oeuvres

Dune Partie 2 est clairement le film du moment. Tout le monde en parle sur les réseaux et tout le monde se trouver une passion pour le dernier long-métrage de Denis Villeneuve, alors que ce n'était pas le cas avec la première partie. Peut-être l'occasion pour de nombreuses personnes de réhabiliter le film de 2021 qui est en réalité tout aussi bien que la Partie 2, ni plus, ni moins. Juste que beaucoup de monde est passé à côté je pense. Mais on n'est pas là pour ça, puisque je vais vous parler des similitudes entre les sagas Dune et Star Wars. Les deux oeuvres présentent en effet des points communs assez flagrants et je vais vous apporter la preuve que George Lucas s'est beaucoup beaucoup inspiré de l'oeuvre de Frank Herbert pour façonner son univers à lui. Et après ça, vous ne verrez plus jamais Star Wars comme avant, croyez-moi...

George Lucas a-t-il plagié Frank Herbert et notamment l'oeuvre de sa vie : Dune. Pour Frank Herbert, oui complètement, et il a d'ailleurs intenter un procès à George Lucas pour plagiat au début des années 80, avant finalement d'y renoncer. Et si aujourd'hui, il y a un tel engouement autour de Dune, c'est aussi parce que les films font énormément penser à Star Wars. D'ailleurs, je me rappelle qu'en 2018, Denis Villeneuve qui travaillait déjà sur l'élaboration de son premier film sur Dune avouait que la plupart des grandes idées de Star Wars provenaient de Dune. Et puis même Christopher Nolan n'a pas hésité à faire le parallèle entre les deux sagas, en comparant Dune Partie 2 à l'Empire contre-attaque lors d'une interview récente. Et en vrai, le réalisateur d'Inception, d'Interstellar et du récent Oppenheimer n'a pas tout à fait tort, tant la trajectoire des deux sagas est quasi similaire en tous points. Pour cela, il faut déjà remettre en contexte que le roman de Frank Herbert a été publié en 1965, soit 12 ans avant la sortie du premier Star Wars au cinéma, c'était en 1977. Et c'est durant cette petite décennie que Monsieur George Lucas va aller puiser ses idées du côté de Flash Gordon, Akira Kurosawa, les faits historiques de la Seconde Guerre Mondiale et bien sûr Dune.







TATOOINE vs ARRAKIS



L’un des éléments les plus évidents qui relie « Star Wars » à « Dune », c'est son cadre désertique où a lieu les événements principaux. Dans le 1er Star Wars, on découvre la planète Tatooine, lieu de vie de Luke Skywalker. Dans Dune, c'est sur la planète Arrakis que l'histoire va se tenir. Une planète désertique où tous les peuples de différentes galaxies débarquent pour y a récupérer l'épice, une denrée encore plus importante que l'or ou même l'eau. D'ailleurs, dans un lointain premier script du premier Star Wars, ce n'étaient pas les plans de l'Etoile Noire que cachait la Princesse Leia, mais une substance appelée l'Aura Spice. George Lucas décida par la suite d'apporter quelques changements pour se détacher un peu de Dune.



LUKE SKYWALKER vs PAUL ATRÉIDES





On retrouve aussi beaucoup de points communs entre Star Wars et Dune dans les personnages, à commencer par les deux protagonistes principaux que sont Luke Skywalker et Paul Atréides. Tous les deux sont originaires d'une planète étrangère avant d'atterir sur une planète désertique et y être élevé. Tatooine pour l'un, Arrakis pour l'autre. Les deux jeunes hommes sont aussi considérés comme des élus ou des messies si vous voulez, sachant qu'on attend d'eux de la paix dans leurs univers respectifs, tout en luttant contre un Empire tout-puissant. Luke Skywalker comme Paul Atreides sont porteurs également d'un grand pouvoir qui doit être révélé à force d'entraînement. L'un utilise la force, l'autre la manipulation des esprits. Mais ce n'est pas tout. Luke et Paul ont tous les deux une soeur en commun : Leia pour Luke et Alia pour Paul. Des noms assez ressemblants, sachant que les deux ont cette faculté à pouvoir communiquer entre eux par le biais de la pensée.







LES ANTAGONISTES



Autre point commun troublant : les méchants. Dans les 2 univers, Luke Skywalker et Paul Atréides se battent contre un régime totalitaire contrôlé par un empereur. L'Empereur Sith dans Star Wars et l'Empereur Padishah dans Dune, et tous les deux sont animés par la même ambition : conserver leur pouvoir, quelqu'en soit le prix. De même, l'empire qu'ils ont bâti et les soldats qui les obéit sont assez similaires : les célèbres Stormtroopers pour Star Wars et les terribles soldats Sardaukars pour Dune. Après, les deux entités ont clairement été repris de l'armée hitlérienne. Mieux, dans les deux franchises, on a une grosse révélation qui est faite dans le 2è épisode de chaque trilogie, le grand méchant fait partie de la famille du héros principal. Dark Vador est le père de Luke Skywalker, tandis que le Baron Harkonnen n'est autre que le grand-père de Paul Atréides.







LE BESTIAIRE



Le bestiaire est lui aussi assez similaire, puisque dans Dune, on a appris à faire connaissance avec les imposants vers de sable, dont la bouche gigantesque et les dents acérés sont une menace pour tout le monde. Dans Star Wars, on retrouve ces fameux vers, mais qui ne se déplacent pas. Ils restent inertes mais ont la même capacité à tout engloutir. Il s'agit des Sarlaac. En parlant de Tatooine et d'Arrakis, comment ne pas évoquer les autochtones qui vivent sur chaque planète ? Dans Star Wars, on y trouve les Tusken, tandis que Arrakis abrite les fameux Frémen. Chacun de ces peuples sont différents, les Tusken étant assez peureux et peu agressifs, tandis que les Fremen, c'est tout l'inverse. En revanche, ils partagent le même look.















LES ENJEUX POLITIQUES



Enfin, et je m'arrêterai là, on trouve aussi des similitudes entre Star Wars et Dune dans les enjeux politiques et la place qu'a l’Ordre Jedi et les Bene Gesserit. Les deux entités se battent pour préserver certaines traditions et héritages culturels. Les Bene Gesserit qui sont composés uniquement de femmes entraînent leur esprit pour atteindre des capacités surhumaines. De la même manière que les Jedi avec l'utilisation de la Force. D'ailleurs, les Bene Gesserit utilisent aussi la Voix pour manipuler les gens, ce dont les Chevaliers Jedi sont capables de faire pour commander les esprits faibles au moyen de la Force. Et puis, les deux entités partagent le même goût pour les tenues à capuche et les longues capes. Bref, en grattant encore plus, on pourrait trouver d'autres points commun, mais une chose est sûre, George Lucas a pillé Frank Herbert pour façonner son univers Star Wars. L'attaque pour plagiat n'a pas eu lieu à l'époque, mais aujourd'hui, on peut remettre les choses dans le bon ordre et rappeler que sans Dune, Star Wars n'existe pas.