S.T.A.L.K.E.R. 2 : un superbe trailer à la veille de 2021, mais c'est du in-engine

S.T.A.L.K.E.R. 2 ( il a été annoncé pour une sortie en 2012, on vous rappelle ) prend définitivement forme avec un tout nouveau teaser que nos confrères de IGN ont publié en exclusivité (temporaire) sur leur chaîne YouTube. Une vidéo disponible au format 4K qui nous permet de rêver quant au rendu promis par les développers de GSC Game World, puisqu'il est tout de même précisé qu'il s'agit d'une vidéo in-engine, soit qui utilise le moteur du jeu, mais dont le résultat ne sera peut-être (sans doute même) pas aussi probant une fois le jeu sorti. Il faut dire qu'il faut essayer de raison garder, de prendre du recul car les promesses non tenues, on a bien vu ce que ça a donné sur d'autres titres. En attendant, sachez que ce teaser réussit le tour de force de nous plonger dans une ambiance inquiétante de se retrouver parmi les décombres d'un immeuble laissé à l'abandon. Le feu de camp, si cher à la série, alerteront les fans, tandis que la multitude de détails dans les environnements promettent un jeu aux graphismes prometteurs. Et quand on voit que des débris se mettent alors à léviter, on peut imaginer un côté encore plus sci-fi à cette franchise qui va tenter de revenir fort sur le devant de la scène.Pour rappel, S.T.A.L.K.E.R. 2 sortira sur PC et Xbox Series X|S en exclusivité (temporaire) et sera disponible dans le Xbox Game Pass dès son lancement. Microsoft se donne en effet les moyens de faire basculer la hype de son côté désormais. Vous pouvez retrouver le premier trailer d'annonce juste ici