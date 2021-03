S.T.A.L.K.E.R. 2 : le moteur graphique dévoile les performance graphiques du jeu, ça fait rêver

GSC Game World étaient bel et bien au rendez-vous lors de l'ID@Xbox qui était dédié à la scène indé des jeux PC et Xbox. Et comme prévu, il n'était nullement question de dévoiler du gameplay de STALKER 2, mais de présenter les capacités techniques du moteur 3D maison du studio ukrainien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs ont réussi à atteindre un niveau de photo-réalisme qui force le respect. Il suffit de quelques secondes pour se rendre compte d'une certaine maîtrise dans la modélisation du personnage, qu'il s'agisse du rendu de la peau, des impuretés sur les dents, jaunâtres qui plus est, la pilosité et même le regard. Cette vidéo est aussi l'occasion d'avoir un aperçu des armes qu'il sera possible de manier dans le jeu, avec bien sûr un focus spécifique sur chaque arme et des plans serrés sur le rendu des matériaux utilisés. De quoi se laisser aller à quelques fantasmes encore, en attendant la sortie officielle prévue pour la fin de l'année 2021 si tout va bien.





Le rendez-vous a été fixé et les développeurs de