Destiny 2 : The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

PUBG

Zombie Army 4 : Dead War

SteamWorld Heist

The Turing Test





Au passage, rappelons qu'il est possible de profiter de deux mois d'abonnement à Stadia Pro sans dépenser un kopeck, soit une offre idéale pour se faire la main pendant le confinement : plus d'informations sont disponibles à cette adresse

Les abonnés du service Stadia Pro peuvent non seulement bénéficier d'une formule en 4K non négligeable mais aussi de plusieurs jeux gratuits, chaque mois, dont l'accès s'avère libre et sans achat supplémentaire : lors de son fameux Stadia Connect d'hier, Google a ainsi dévoilé la prochaine douzaine de jeux mise en lumière, parmi lesquels plusieurs hits croustillants comme Destiny 2, GRID ou un certain PUBG.