Stadia : la version gratuite est enfin disponible, deux mois offerts pour la formule Pro

A partir d’aujourd’hui [hier, ndlr], et progressivement au cours des 48 prochaines heures, tous les passionnés de jeu vidéo pourront accéder gratuitement à Stadia, dans les 14 pays où Stadia Pro est disponible", peut-on lire dans le communiqué. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on apprend également que la formule Pro, habituellement facturée 9,99€ par mois, est offerte pour les 60 prochains jours.



A l'heure actuelle, les jeux contenus dans l'offre Pro sont au nombre de neuf :

Le confinement pousse les acteurs de l'industrie vidéoludique à multiplier les offres, voire à en avancer certaines. C'est le cas de Google qui annonce que contrairement au plan initial, la version gratuite de Stadia est opérationnelle dès maintenant. "SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech, Destiny 2 : The Collection, Serious Sam Collection, GRID, Spitlings, Thumper, Stacks on Stacks (On Stacks), Gylt, et SteamWorld Dig 2. Naturellement, ceux qui disposent déjà d'un abonnement Pro ne seront pas débités pendant la durée de l'opération, et il est bien indiqué que les titres achetés sur la boutique Stadia resteront dans la bibliothèque de l'utilisateur, même si ce dernier décide de ne pas prolonger l'expérience au-delà des deux mois gratuits. Notons qu'il faudra penser à se désabonner (aucun engagement), afin de ne pas être prélevé automatiquement le mois suivant."Pour réduire davantage la charge sur les réseaux, nous développons une fonction temporaire qui abaisse la résolution par défaut de l’écran de 4K à 1080p", ajoute par ailleurs Google, étant donné que le confinement entraîne une hausse conséquente des connexions. Ceux qui possèdent un écran 4K ne pourront donc pas profiter de la meilleure résolution comme le permet habituellement l'offre Pro. Enfin, rappelons qu'après s'être inscrit à cette adresse , Stadia est accessible à partir d'un PC, d'un ordinateur portable ou d'un Mac (via Chrome), sans oublier les terminaux Android et iOS.