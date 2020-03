Spyro : un tout nouveau jeu serait en développement

A new Spyro game is in the works. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) 18 mars 2020

Après l'excellent Spyro Reignited Trilogy, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l'avènement d'une toute nouvelle aventure de notre bien aimé dragon : il faut dire que le dernier titre original date de 2008 tout de même et qu'hormis son passage dans Skylanders et la dite-compilation, c'est le néant presque absolu.Pour rappel, le YouTuber semble avoir des sources proches d'Activision et s'appuie sur un passif crédible : on lui doit nombre de fuites avérées sur Call of Duty Modern Warfare et, pas plus tard que tout à l'heure, s'en donnait à cœur joie sur ce qui semblerait être un reboot de Black Ops Bref, ça vaut que ça vaut mais pour l'homme, un Spyro inédit est bel et bien en conception, sans en dire plus. Après tout, les remasters et l'inclusion du personnage dans le génial Crash Team Racing Nitro Fueled ont remis notre cracheur de flammes au goût du jour... alors pourquoi pas.