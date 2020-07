Splinter Cell : le doubleur de Sam Fisher tease fortement le retour de la franchise

Le développement d'un tout nouveau Splinter Cell est un rêve particulièrement souhaité par des milliers et des milliers de joueurs : cependant, Ubisoft continue de faire la langue de bois et hormis quelques indices plus ou moins intrigants, aucun prochain opus ne s'est laissé apercevoir. C'était toutefois sans compter sur Luca Ward, le doubleur italien et historique de Sam Fisher, qui s'est entretenu avec Multiplayer.it pour leur faire quelques déclarations (très) croustillantes.Et selon les informations "parfois un peu prématurées" que le comédien a pu recevoir, un nouveau chapitre serait imminent. "Il y a un retour de Splinter Cell qui ferait office d'un dernier épisode, mais je n'en suis pas sûr", précise-t-il avant de rajouter avec bien plus d'assurance : "Cependant, ils [Ubisoft] ne savent pas encore s'ils le sortiront en 2021. Auparavant, le jeu était prévu en 2020 puis il s'est passé tout ce qu'il s'est passé et de nombreux projets se sont retrouvés coincés. D'autres ne se sont pas arrêtés, comme Cyberpunk 2077 sur lequel j'ai bientôt terminé de travailler."Le come-back de Sam Fisher freiné par la crise du coronavirus ? C'est ce que semble suggérer l'Italien qui, de toute manière, est persuadé de l'existence de ce volet inédit. "Je suis certain que Splinter Cell reviendra, c'est une évidence", a-t-il déclaré avant de préciser qu'il ne souhaitait pas créer de mécompréhension et qu'il se basait uniquement sur les informations de ses propres sources.Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhala étant prévus pour la fin d'année, il ne serait pas étonnant de voir Ubisoft garder cette précieuse cartouche pour 2021. En tout cas, nous, on dit oui.