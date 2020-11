Spider-Man Remastered : en transférant votre save PS4, vos récupérerez aussi vos Trophées sur PS5

Dernièrement, Insomniac Games nous a fait savoir qu'il était enfin possible de transférer sa sauvegarde de Marvel's Spider-Man dans Marvel's Spider-Man Remastered : une véritable bonne nouvelle pour tous ceux ne souhaitant pas reprendre de zéro. Et après avoir fait la simple manipulation, les joueurs se sont rendus compte d'un fait inédit dans le petit monde PlayStation : les Trophées débloqués dans la version PS4 le seront automatiquement dans cette mouture PS5. Concrètement, cela veut dire que vos récompenses virtuelles seront dédoublées et que si vous aviez, par exemple, le Platine sur l'ancienne machine de Sony, vous l'aurez immédiatement une deuxième fois sur la console next-gen.Alors certes, cela ne va pas changer la face de l'univers mais il s'agit, a priori, d'une première dans le milieu vidéoludique : à titre de comparaison, les autres jeux cross-gen PS4/PS5 - comme Sackboy A Big Adventure ou Borderlands 3 - ne permettent pas de récupérer les Trophées déjà acquis auparavant. Un frein pour les nombreux chasseurs présents chez PlayStation : espérons que ça change.