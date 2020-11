Spider-Man Remastered : deux nouvelles tenues dévoilées, elles en jettent

Advanced Armored





Arachnid Rider Suit









S'il y a bien un point où Spider-Man avait séduit sa communauté en 2018, c'est sur son fan-service : entre autres, le nombre de tenues tirées des comics, ou d'autres totalement originales, était franchement conséquent. Insomniac Games est même allé plus loin en rajoutant d'autres skins par la suite, dont celui du film de Sam Raimi ! Toujours prêt à régaler les joueurs, le studio ajoutera trois autres costumes dans la version Remastered, à venir sur PS5 le 19 novembre prochain : si le premier, l'Amazing Suit, a déjà été annoncé (et il provient directement du film The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield), les deux autres viennent toujours de pointer le bout de leur nez sur Twitter.Il s'agit donc de l'Advanced Armored, qui arborera des tons blancs, noirs et rouges dans un aspect très stylisé, et de l'Arachnid Rider Suit, qui pour le coup ira piocher directement le style de l'animation japonaise. Et nous devons bien avoir un petit faible pour ces nouvelles apparences. D'ailleurs, que les joueurs PS4 se rassurent, elles arriveront bien par le biais d'une mise à jour un peu plus tard.Au passage, notre test de Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5 vient tout juste de sortir : il est peut être consulté à cette adresse