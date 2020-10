Spider-Man Miles Morales : une nouvelle séquence de gameplay en 4K, Spider-Cat de la partie

À l'instar de Peter Parker, Miles Morales est, au fond, un homme sensible. Et surtout un indéniable bon gars, prêt à tout pour purifier sa ville et sauver les innocents : preuve en est de cette nouvelle vidéo de gameplay partagée par Game Informer et qui nous dévoile... Spider-Cat.Ne vous attendez par pour autant à un nouveau personnage jouable : il s'agit ici d'un simple compagnon félin sauvé par notre superhéros et qui se retrouvera à voltiger dans son sac à dos. Ce n'est pas franchement utile mais c'est franchement mignon.On rappelle que Spider-Man Miles Morales sortira sur PlayStation 5 dès son lancement, le 19 novembre prochain. D'ailleurs, le titre sortira également sur PS4 le même jour. Comme ça, pas de jaloux.