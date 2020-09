Spider-Man : pour profiter de la version remasterisée sur PS5, il faudra payer

Alors qu'aux yeux d'un bon nombre de joueurs, il était évident que la version remasterisée de Spider-Man serait gratuite sur PS5, Sony Interactive Entertainment a jeté un pavé dans sa propre mare. En effet, par le biais d'un communiqué officiel relayé par nos confrères d' IGN, le constructeur japonais fait clairement comprendre qu'il faudra mettre la main à la poche pour profiter du jeu."Spider-Man : Remastered est une version améliorée de Spider-Man comprise dans l'édition Ultimate de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PS5, peut-on lire. Les joueurs qui achèteront Spider-Man : Miles Morales sur PS4 pourront en profiter gratuitement sur PS5, et devront passer par une mise à jour payante pour télécharger Spider-Man : Remastered. A l'heure actuelle, il n'est pas prévu de proposer Spider-Man : Remastered en stand alone. Les possesseurs de Spider-Man sur PS4 auront la possibilité d'acheter l'édition Ultimate de Spider-Man : Miles Morales pour récupérer Spider-Man : Remastered sur PS5. La version PS4 de Spider-Man sera également rétrocompatible sur PS5".En clair, Sony Interactive Entertainment part du principe que Spider-Man : Remastered est un tout nouveau jeu, et que les nouveaux Trophées, les graphismes plus détaillés, la prise en compte de la DualSense, et les fonctionnalités inédites pour le mode "Photo" méritent que l'on repasse à la caisse. Dur, d'autant que des jeux PS4 et Xbox One tireront profit des consoles next-gen sans que l'on n'ait à dépenser le moindre centime. Pas sûr que la communication de la firme nippone soit judicieuse, ce coup-ci.