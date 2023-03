Speedons 2023 : une 3è édition toujours hostée par Mister MV, voici le programme

Une troisième édition de SpeeDons aura bien lieu en 2023, l'officialisation a été faite par Mister MV il y a quelques jours, qui sera à nouveau le host de cet événement caritatif, dont l'objectif est de collecter un maximum de dons pour l’association Médecins du Monde. L'édition 2022 avait permis de récolter un peu plus de 800 000 € pour l’association, tandis que l’évènement a été suivi par plus de 1 270 000 spectateurs uniques sur Twitch. C'est le double par rapport à la première édition et ce SpeeDons est en train de devenir un rendez-vous incontournable de la scène Twitch. On est encore loin des scores du Z-Event évidemment, mais l'événement commence à s'installer dans les habitudes des viewers. Ce SpeeDons 2023 aura lieu du 9 au 12 mars 2023, toujours au Palais des Congrès et le programme a d'ores et déjà été dévoilé. Le voici en images et infographie.