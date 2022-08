Sony va augmenter le prix de la PS5 à cause de la crise économique, voici les nouveaux tarifs

situation économique globale actuelle et son impact sur les affaires du constructeur américain. C'est au travers un post laissé sur le PlayStation Blog que Jim Ryan justifie une telle hausse dans certains marchés. Sont concernés l'Europe, Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, mais aussi le Canada, alors que les Etats-Unis ne sont pas touchés par cette augmentation de prix. La date de changement de prix n'a pas été communiquée (on imagine que ça sera le plus rapidement possible), mais désormais, une PS5 en version Digital Edition passe de 399€ à 449€, tandis que la PS5 avec lecteur Blu-ray sera vendue 549€ au lieu de 499€. Evidemment, cette décision peut prêter à sourire quand on sait à quel point il est toujours difficile de se procurer une console depuis sa sortie en 2020. Une chose est sûre, depuis que Jim Ryan dirige l'entreprise, on ne prend plus de gants blancs pour caresser le joueur à rebrousse-poil, et tant pis pour la réputation...