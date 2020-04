Sony : un robot doté d'émotions comme compagnon de jeu pour bientôt ?

Alors que tous les regards sont tournés vers la PS5 du côté de chez Sony, le constructeur japonais vient à nouveau d'attirer l'attention des médias depuis la découverte d'un nouveau brevet déposé auprès du United States Patent and Trademark Office , et dont la découverte tombe à point nommé lors de cette période de confinement. En effet, à en croire le document, ce brevet de Sony vise à élaborer un nouvel appareil robotique de compagnie, ayant pour mission principale d'accompagner l'utilisateur dans ses parties de jeux vidéo, mais aussi lors du visionnage d'un film ou d'une série. Ce robot, représenté sous la forme d'un nuage doté de bras, de pieds mais aussi d'une paire d'yeux, sera capable de réagir aux émotions humaines. Sony le décrit même comme étant une "unité de détection d’émotions” dont l'objectif sera d'accompagner la personne pour qu'elle se sente moins seule.Doué d'une intelligence artificielle évoluée, ce compagnon mécanique sera en mesure de détecter plusieurs types de sentiments tels que la joie, la colère, la surprise ou même la déception. Tout cela sera possible grâce à un un capteur biologique pouvant mesurer le niveau cardiaque et de transpiration, ce qui rappelle bien évidemment un autre brevet déposé par Sony utilisant les mêmes technologies pour la manette de la PS5 : la DualSense. Equipé de plusieurs caméras, de micros mais aussi de capteurs de mouvements, ce compagnon robotique sera aussi capable de s'installer de lui-même sur le canapé, près du joueur, ce qui fait de lui un appareil totalement autonome. L'idée pour Sony est de faire disparaître la solitude auprès de personnes vivant seules (ce qui est assez courant au Japon), et qui renvoie au petit chien mécanique Aibo, commercialisé lui aussi par Sony depuis quelques années, et qui est capable de se comporter comme un véritable animal de compagnie autonome.Mais par le biais de ce compagnon qui se veut plus humain, Sony souhaite aller encore plus loin, puisqu'il pourra réagir en fonction des émotions de son "maître", par l'intermédiaire d'une jauge d'amour. Par exemple, il pourra réagir en conséquence de vos actes et réactions, si jamais vous mettez du temps à le recharger si jamais il est dans le besoin, si jamais il est maltraité ou si on lui montre de la colère. Le robot sera capable d'évaluer qu'il n'est pas aimé, et ne réagira plus au joueur durant un jeu vidéo, avec lequel il est capable d'interagir. Dans le document de Sony, il est précisé en exemple que ce compagnon mécanique peut parfaitement se placer en deuxième joueur dans un jeu de basse-ball.Quel est donc le but pour Sony de développer un tel appareil ? Toujours selon le brevet, l'objectif est d’encourager les joueurs à jouer davantage avec cette sensation d'être accompagner dans leurs parties, sachant qu'une version virtuelle est également prévue si jamais on décide de faire de la réalité virtuelle avec le PS VR par exemple.Encore une fois, il ne s'agit que d'un brevet, et rien n'oblige Sony à commercial un tel appareil ; mais il semblerait que le constructeur japonais se soit donner une ligne directrice de faire du jeu vidéo un nouveau lieu où convergent nos émotions. Il ne nous reste plus qu'à attendre la présentation de la manette DualSense de la PS5 pour savoir si les retours haptiques et les capteurs de la manette pourront traduire nos émotions à l'écran.