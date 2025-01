Sony Inzone M9 II : on a testé le moniteur 4K gaming "Perfect for PS5 Pro", notre verdict !

Avec l'arrivée de la PS5 en 2020, Sony s'est dit qu'il était temps pour lui de se lancer sur le marché des moniteurs gaming. Deux ans plus tard, en 2022, naissait alors le Sony Inzone M9 qui avait pour objectif de montrer que proposer un écran 4K, doté des technologies HDR et NVIDIA G-SYNC et avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz, le constructeur japonais savait faire. Original dans son design et plutôt convaincant techniquement malgré quelques imperfections qui avaient été pointées du doigt, le Inzone M9 première génération avait aussi son prix – élevé – qui pouvait freiner les initiés. Deux ans plus tard, Sony revient avec une nouvelle version, baptisée simplement Inzone M9 II, qui tend à rectifier ce qu'on lui reprochait. Pari réussi ?

Première chose qui change véritablement avec la version 2 du Sony Inzone M9, c'est son design qui tranche radicalement avec son aîné. Fini le blanc nacré repris de la PS5 qui lui donnait ce côté lifestyle, on passe cette fois-ci à un noir plus affirmé et qui permet de mieux s'intégrer à un setup gaming plus classique. Autre changement notable, c'est son pied qui lui aussi reprend un aspect plus simple et plus classique. Pourtant, le trépied offrait une approche assez originale au premier M9 et nombreux sont ceux qui avaient souligné ce design osé et à l'équilibre plutôt parfait. Après, il faut reconnaître un bien meilleur accès aux connectiques avec ce pied plus classique, d'autant qu'on gagne de l'espace sur son bureau avec un seul pilier pour soutenir l'écran. C'est assez évident au moment d'installer le moniteur la première fois, car au lieu de se battre avec le moniteur et le trépied du premier Inzone M9 pour connecter tous les câbles, il est désormais possible de faire pivoter le moniteur de manière à ce que l’arrière de l’appareil soit face à vous sur votre bureau via à un support rotatif. Et mine de rien, ça facilite l'installation. En revanche, on conserve le même principe de réglage de la hauteur et de l'inclinaison du premier modèle, qui faisait partie des bons atouts de son prédécesseur. Par ailleurs, il est important de préciser que l'installation des trois éléments qui constituent le pied du Sony Inzone M9 II est d'une simplicité enfantine, et ne nécessitant aucun outil pour visser quoi que ce soit. Tout s'ajuste, se clipe et se règle avec une facilité déconcertante.









MARK TWO



Côté connectiques, le Inzone M9 II reprend le même principe d'alignement du premier modèle, séparé en trois parties. Le côté droit (quand on fait face au moniteur j'entends) propose une prise jack 3,5 mm, deux ports USB-A (5 Gbit/s) et un port USB-B (5 Gbit/s). Au centre, on retrouve deux ports HDMI 2.1 (pour faire du 4K 144 Hz) et un port DisplayPort 2.1 qui permet de faire du 4K 160 Hz. Enfin, la troisième et dernière partie propose un troisième port USB-A (5 Gbit/s) et la prise secteur. A noter que sur le pied du moniteur se trouve une sangle en caoutchouc violette qui est là pour attacher les câbles encombrant. Ce n'est pas très esthétique, mais Sony propose au moins cette solution d'appoint. Autrement, à l'instar du premier Inzone M9, on retrouve le bouton de réglages situé à l'arrière du moniteur, sur la partie droite, permettant de naviguer dans les menus, mais aussi d'allumer et d'éteindre l'écran. Enfin, comme pour le premier modèle de 2022, le Inzone M9 II propose là encore des haut-parleurs intégrés à l'intérieur du moniteur. D'une puissance de 2 Watts, ils sont assez faiblards dans leur rendu, d'autant que le son donne le sentiment d'être étouffé. Si vous souhaitez bien profitez du moniteur, il va falloir investir des enceintes spécifiques, une barre de son, ou un casque gaming. C'est là encore le point faible du Inzone M9 II, mais pour Sony, il faut le voir comme une option sonore d'appoint, de dépannage en somme. Parmi les autres fonctionnalités du moniteur, sachez que le Inzone M9 II a été façonné pour être « Perfect for PS5 », ce qui signifie qu'il dispose de features liées à la console de Sony. L'écran va en effet s'allumer automatiquement quand la PS5 démarre, va proposer aussi sec de faire les bons réglages HDR, et permet aussi de basculer automatiquement entre les différents profils intégrés en fonction du type de contenu à l'écran, qu'il s'agisse d'un jeu ou d'un film par exemple.







OLED OSEF ?





Concernant l'écran du Inzone M9 II, Sony a opté du LCD IPS (In-Plane Switching) qui reste un bon compromis en l'absence d'OLED, bien plus coûteux. Là où le Inzone M9 II s'en sort plutôt bien, ce sont ses angles de vision et son taux de rafraîchissement, alors que ce qui lui fait le plus défaut, c'est son taux de contraste bien moins inférieur qu'un OLED, bien évidemment. Cela dit, avec sa prise en charge d'une luminosité maximale de 750 nits avec DisplayHDR 600 et jusqu'à 400 nits sur SDR, l'écran s'en sortait très bien, même en pleine journée dans une pièce gorgée de lumière, notamment grâce au HDR qui permettait d'avoir un meilleur contraste et une belle saturation des couleurs, mais aussi de toujours bien distinguer les textes qui s'affichaient à l'écran. Même les noirs étaient suffisants convaincants pour ne pas se dire qu'on perd en intensité face la technologie OLED. Evidemment, tout est question d'équilibre et de moment de la journée où le rendu des jeux varient en fonction de l'intensité de la lumière qui nous entoure. Si j'ai l'habitude de tester les jeux sur mon Sony 4K OLED A9 de 65 pouces, la distance nécessaire (couplé à l'installation de mon canapé) ne me permet pas toujours de détecter tous les détails d'un jeu vidéo. Forcément, quand on est à quelques centimètres de distance avec un moniteur comme le M9 II, on se met à découvrir des éléments et des détails qu'on ne voyait pas nécessairement sur un téléviseur dans un salon. Ce fut le cas au moment de tester Indiana Jones et le Cercle Ancien, Dynasty Warriors Origins et en ce moment Kingdom Come Deliverance 2. On perd certes en confort d'installation, mais on gagne furieusement en immersion visuelle.







PLUS CONSOLE QUE PC ?





Dans le cas de figure où vous souhaitez brancher un tour PC sur le Inzone M9 II, sachez qu'il est important de mettre à jour le firmware pour bénéficier de toutes les dernières améliorations de performances. Pour ce faire, rien de bien compliqué, il suffit de télécharger le logiciel Inzone Hub qui permet d'avoir accès à tous les paramètres d'affichage. Mode éco, text magnification, gamma, format d'image (4:3, 16/9) et modes préconfigurés (gaming, cinéma, standard), tout est personnalisable. C'était déjà le cas avec le premier Inzone M9, et on peut par exemple avoir le choix de la sélection de certaines modes. Le mode FPS par exemple permet d'ajuster les niveaux de luminosité et de contraste selon les réglages de Sony pour voir plus clairement les ennemis dans le jeu. Il existe également les options habituelles de compteur d'images et de réticule. Classique.







ON ACHÈTE OU PAS ?





Faut-il se laisser séduire par le Sony Inzone M9 II ? Et par ailleurs, à qui s'adresse le moniteur ? Une chose est certaine, il ne conviendra pas à tout le monde, en raison probablement de son prix qui reste élévé. A 999€, Sony est resté sur le même tarif que le premier modèle et sur un marché ultra concurrentiel, on peut effectivement trouver les mêmes performances et rendu à moindre coût, notamment du côté de chez Samsung. L'avantage du Sonu Inzone M9 II, c'est d'avoir été bâti spécifiquement pour la PS5 et avec l'arrivée de la PS5 Pro qui permet de faire tourner des jeux à des résolutions plus importantes et à un taux de rafraîchissement supérieur, le moniteur devient intéressant, car l'équivalent en téléviseur facture bien au-delà des 1 000€. Sony vise une clientèle initiée au monde du jeu vidéo, avec tout ce qu'il faut de performances pour jouer avec un confort optimal. Résolution 4K, technologie HDR, NVIDIA G-SYNC, frame-rate plus important, c'est tout ce que la PS5 et sa consoeur la Pro proposent en ce moment, d'autant qu'il est calibré « Perfect for PS5 » qui facilite les réglages. A vous de voir en fonction de votre porte-monnaie, mais sachez qu'en matière de performance, le Inzone M9 II est convaincant, que son rendu sonore est toujours à revoir, que son design s'est affiné et surtout, il est ultra léger.





NOTRE NOTE : 8/10