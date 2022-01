Sony annonce un State of Play spécial Gran Turismo 7, tous les détails de l'événement

Uncharted Legacy of Thieves Collection vient tout juste de sortir sur PS5, l'éditeur prépare en coulisses l'arrivée de Horizon 2 Forbidden West, mais aussi de Gran Turismo 7. Un State of Play sera d'ailleurs entièrement consacré au jeu de courses de Polyphony Digital et se tiendra le mercredi 2 février à 23h, heure française. Ça sera l'occasion pour les amateurs de grosses cylindrées d'en savoir plus sur ce nouvel épisode qui débarquera 5 ans après l'épisode Sport qui avait quelque peu déçu les amateurs. On sait que ce

Le début de l'année 2022 est assez mouvementé pour Sony Interactive Entertainment qui est en train d'enchaîner les gros titres. Alors queState of Play durera 30 minutes et sera entièrement dédié à Gran Turismo 7, dont la sortie est calée pour le 4 mars prochain sur PS5 et PS4.

Voici les liens pour suivre le State of Play en direct, mercredi 02/02 à 23h :

Lien YouTube : https://www.youtube.com/playstation

Lien Twitch : http://twitch.tv/playstation