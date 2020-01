Sonic : SEGA va mettre le paquet en 2020 et promet une annonce chaque mois

Si Mario traverse les âges sans prendre la moindre ride, on ne peut pas en dire autant de Sonic. En effet, l'image du hérisson supersonique a été égratignée par des jeux à la qualité discutable (les Sonic Boom, Sonic Unleashed : La Malédiction du Hérisson, Sonic et le Chevalier Noir entre autres), sans parler du film à venir dont le premier trailer avait suscité une levée de boucliers. Pour repartir du bon pied, SEGA a décidé de lancer le Projet Sonic 2020, une campagne de communication durant laquelle la firme de Haneda fera une annonce chaque 20 du mois.La première n'est autre que le projet lui-même donc, et les fans peuvent dès à présent récupérer un fond d'écran pour leur PC, leur smartphone et leur bannière Twitter, ainsi qu'une sélection d'avatars. Enfin, SEGA ajoute que différents événements liés à Sonic seront organisés tout au long de l'année, histoire que la mascotte occupe l'espace médiatique jusqu'à la célébration de ses 30 ans en 2021.