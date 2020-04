Sonic le Film : une suite dans les tuyaux ? La réponse du réalisateur

un démarrage canon avec 100 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Mieux, le film Sonic a réalisé le meilleur lancement de l'histoire de l'industrie sur le sol américain (57 millions de dollars), juste devant Pokémon Détective Pikachu (54,3 millions de dollars) dont l'impact à l'échelle mondiale (157,3 millions de dollars) reste néanmoins supérieur.Bref, tout ça pour dire que l'idée d'une suite a forcément germé dans l'esprit des producteurs, ce qui ne déplairait pas au réalisateur Jeff Fowler. "Rien ne me ferait plus plaisir que de faire un second film avec ces personnages, et raconter de nouvelles histoires, a-t-il en effet confié à USA Today . Nous aimerions faire plus dans l'univers Sonic." De quels personnages parle-t-il ? Tails, Knuckles, Shadow, ou encore Amy que l'on n'aperçoit pas dans le film, Jeff Fowler ayant préféré - pour ce premier épisode - se focaliser sur l'antagonisme entre Sonic et le Dr Robotnik. Maintenant que les bases sont là, il estime désormais être en mesure d'impliquer d'autres protagonistes de la saga. Les fans ne demandent pas mieux.