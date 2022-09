Sonic Frontiers : Sonic se transforme en Super Saiyan pour le Tokyo Game Show 2022

Avec le Tokyo Game Show 2022 qui va démarrer d'ici quelques heures, SEGA était forcément obligé de nous donner des nouvelles de Sonic Frontiers, le jeu de tous les débats. Il faut dire que depuis son annonce, le titre se mange des vagues de critiques, justifiées ou pas, qui ne rassure pas quant à son passage à l'open world. Si les retours de la gamescom avec les premiers hands-on étaient moins catastrophiques que prévu, le titre a encore ses preuves à faire. Du coup, histoire de booster un peu la confiance et de faire grimper la hype un peu plus, SEGA a décidé qu'il était temps de montrer que Sonic pourra bien se transformer en Super Saiyan dans le jeu. Cela est rendu possible après que notre hérisson ait absorbé plusieurs diamants de couleurs différentes, et ainsi profiter de sa surpuissance pour vaincre les ennemis les plus redoutables. Malheureusement, la vidéo s'arrête au moment de l'impact.La sortie de Sonic Frontiers est attendue pour le 8 novembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.