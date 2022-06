Sonic Frontiers : du gameplay pour le Sonic open world, ça a l'air un peu vide...

On en sait un peu plus sur le premier Sonic en monde ouvert, puisque SEGA vient de dévoiler une nouvelle vidéo du jeu, dans laquelle de nombreuses séquences de gameplay ont été révélées. Ça sera le grand défi de la Sonic Team, réussir à adapter le gameplay si atypique de Sonic dans un open world, ce qui ne sera pas une mince affaire. Entre les attaques téléguidées classique du hérisson, la glissade sur rails en hauteur, une attaque circulaire et une prise de vitesse sur le bras mécanique d'un ennemi, on retrouve les mécaniques bien connues de Sonic. Mais encore un peu de patience, SEGA a promis de nous révéler davantage dès demain, mercredi 1er juin à 18h, avec interview des développeurs à l'appui. En espérant que cette sensation de monde vide soit chassé de notre esprit.