SNK confirme l'arrivée d'une nouvelle console pour 2021, premiers détails

De retour parmi les grands de ce monde, notamment depuis le rachat de la société par un fond d'investissement chinois en 2015, SNK continue de miser sur son héritage à base de jeux et de hardware NeoGeo. Après nous avoir sorti les NeoGeo Mini en 2018 puis le NeoGeo Stick Arcade Pro en 2019, la firme japonaise nous annonce qu'une nouvelle console va bel et bien arriver en 2021. Une annonce qui ravira les collectionneurs de la marque, même si à l'heure actuelle, les informations restent floues. S'agira-t-il d'une véritable console inédite ou d'un revival comme on a pu le constater ces dernières années ? Seule certitude en jetant un oeil précis sur l'image qui accompagne le tweet d'annonce : la machine misera sur du multijoueur, online tout du moins, surtout si l'on se réfère au symbole Wi-Fi qui orne le haut de la lettre W. Certains imaginent déjà une nouvelle NeoGeo connectée, d'autres un service cloud-gaming, mais puisque SNK évoque du hardware, il est fort probable qu'il s'agisse de la première option. De notre côté, on mise sur le retour de la NeoGeo Pocket, dans une version revue et corrigée. On a hâte de savoir.





A brand-new console is coming from SNK in 2021!

A system to bridge the needs between passionate fans and console gaming enthusiasts! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 15 décembre 2020