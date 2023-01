Skull and Bones : 30 min de gameplay pour rassurer les joueurs avec le mode Investigation

Comme c'était annoncé malgré les mauvaises nouvelles d'un sixième report, Skull & Bones s'est laissé à une grosse démo de 30 minutes à l'occasion d'un livestream réalisé par l'équipe de développement. Alexis Cretton, Senior Community Developer, et Joel Janisse, Narrative Director, sont venus présenter un mode inédit dans le jeu : l'investigation. Il s'agit d'une séquence où le joueur va partir enquêter sur un mystère qui entoure une querelle entre un frère et une soeur à propos d'une couronne. On imagine un trésor important à dénicher au bout de cette aventure plus terre à terre. L'idée derrière ces investigations est de proposer un semblant de narration, en dehors des séquences multijoueurs qui seront le coeur du jeu bien évidemment.C'est le moment pour les joueurs d'accéder à des moments plus calmes, en dehors du bateau, avec plus d'exploration terrestre et de proposer également un gameplay différent. Joel Janisse explique aussi que c'est par le biais qu'on connaîtra un peu plus le lore de Skull & Bones, avec introduction des factions qu'on croisera dans le jeu. "Nous le faisons, par exemple, en trouvant des messages dans des bouteilles, des bouts de journaux perdus, en parlant parfois à différents personnages dans le monde, et grâce à cela, nous sommes capables de raconter une histoire." explique Joel Janisse le Narrative Director. Cette vidéo de gamelay dure un peu plus de 30 minutes et permet donc d'en savoir plus sur le monde de Skull & Bones, dont la date de sortie a été repoussé à l'année fiscale 2023/2024, soit une sortie entre avril 2023 et mars 2024.