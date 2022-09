Skull and Bones : Ubisoft lâche 2 nouvelles, dont une sur le customisation totale des bateaux

Après des annonces de doutes et de galères, Skull & Bones voit enfin le bout du tunnel et la laumière au loin est celle de sa date de sortie, bien calée au 8 novembre prochain. Pas étonnant du coup qu'Ubisoft ait consacré un peu de sa conférence digitale pour présenter un peu plus son jeu ce soir. Ce n'est d'ailleurs pas une mais deux vidéos qui ont été lâchées. La première, une grosse cinématique en CGI, nous replonge dans cette ambiance de piraterie où l'action se passera du côté de l'Océan Indien. Les eaux chaudes, les requins marteaux, l'or qui coule et le sang qui se répand nous attendent dans le jeu. On découvre en effet la richesse de ces flottes qui échangeaient et exportaient des produits exotiques vers l'Occident, ce qui engendra de violents conflits entre pirates. C'est le principe de Skull and Bones qui nous demandera de devenir l'un de ces légendaires capitaines en naviguant sur des eaux souvent troubles, en concluant des accords (souvent secrets) et en construisant un véritable empire pirate.

La deuxième bande annonce est plus intéressante, parce que non seulement elle permet de voir le jeu in-game, mais en plus présente les nombreuses possibilités de personnalisation de ces navires de guerre. Pour se démarquer des autres, pour s'approprier son style, les développeurs d'Ubisoft Singapour ont mis en place tout un tas d'éléments cosmétiques pour habiller leur bateau. De la coque aux voiles, en passant par les canons, les drapeaux, les protections, le mât, la roue et même l'équipage, tout a été pensé pour que le joueur puisse aussi dépenser de l'argent quand il le faudra. Hey, c'est la loi du jeu vidéo depuis un moment désormais...