Skull & Bones : Ubisoft lâche la purée, les fonctionnalités PC dans une vidéo épique

Ressuscité début juillet à la surprise générale, Skull and Bones prépare son arrivée sur PC et consoles le 8 novembre prochain. Ubisoft profite de la gamescom 2022 pour donner quelques détails sur la version PC du jeu, la fameuse superior edition. Forcément, avec tous les détails techniques poussés à fond, on va pouvoir se régaler avec de la 4K native, du HDR, un framerate ilimité, du ray tracing, l'utilisation du DLSS et du FSR, et enfin une latence réduite au minimum notamment lors des batailles navales. Autant d'options qui justifient le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour voir le jeu sortir. Ubisoft a d'ailleurs réalisé une grosse vidéo pour mettre en avant ces fonctionnalités PC, avec grosse police qui s'affiche au milieu de l'écran, montage dynamique et musique épique. Ça donne clairement envie.









- Résolution 4K et compatibilité HDR permettant d’être totalement immergé dans l'expérience de jeu.

- Un taux de rafraîchissement non verrouillé permettant de profiter d’une fluidité maximale et d’une latence réduite au minimum notamment lors des batailles navales.

- La mise à l'échelle des images offrant des images de qualité supérieure et un gameplay détaillé grâce au ray tracing, au DLSS et au FSR.

- Une personnalisation poussée des réglages permettant de modifier les options dans les paramètres de saisie avancés afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible.



























- Outils pour les joueurs : Afin de proposer une expérience équilibrée, les joueurs seront répartis sur différents serveurs en fonction de leur niveau d'Infamie et de leurs préférences en matière de PvP. Ils pourront également signaler ou bloquer d’autres joueurs en cas de mauvais comportement dans le jeu.



- Serveurs de jeu : De serveurs physiques et des serveurs cloud performants se complèteront lors de pics d'activité élevés afin d’optimiser et de réduire le temps d'attente des joueurs souhaitant se connecter au jeu. Les serveurs physiques d’Ubisoft sont situés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud et en Océanie.



- Systèmes anti-triche : Le système anti-triche battlEye analysera le jeu en temps réel et bannira définitivement les joueurs dès la première infraction ou lorsque de la triche pour obtenir un avantage de façon déloyale aura été détectée.

Skull and Bones a à cœur d’offrir des graphismes et des réglages de haute qualité à la communauté de joueurs PC. La liste complète des détails techniques seront dévoilés à l’occasion de la Gamescom, débutant le 24 août.