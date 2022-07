Skull and Bones : date de sortie, du gameplay, édition Premium, tout ce qu'il faut savoir

Enfin, ceux qui précommanderont Skull and Bones auront accès au Pack "Altesse de la Haute Mer" qui comprendra la tenue de Capitaine "Vêtement de renom" et le "Feu d’artifice du couronnement".



Skull and Bones sortira le 8 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia. C'est en effet ce qu'annonce Ubisoft par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser une vidéo qui revient sur les mécaniques de base. Sans surprise, le jeu se déroulera durant l'âge d'or de la piraterie, le joueur commençant l'aventure dans la peau d'un paria. Après avoir survécu à un naufrage, on se retrouvera à Saint-Anne, l'un des repaires du jeu où il sera possible de construire à la fois des navires et des équipements, et même de s'approvisionner avant de partir en expédition. C'est aussi là que l'on pourra croiser d'autres joueurs et accepter des contrats.En toute logique, au départ, il faudra se coltiner un petit boutre en guise d'embarcation. Ce n'est qu'en sillonnant les eaux et en accumulant de l'expérience que l'on pourra prétendre à des bateaux de plus grande envergure. Au-delà de l'état de notre navire, il faudra également prêter attention au moral des troupes pour éviter toute mutinerie. En cas de destruction de notre embarcation, il y aura moyen de récupérer une partie de la cargaison, mais il faudra faire vite, car si d'autres joueurs traînent dans les parages, ils n'hésiteront pas à s'en emparer.Skull and Bones disposera également d'un système de réputation s'articulant autour de l'Infamie. Accroître cette dernière sera un excellent moyen de prendre du galon et de gagner le respect des autres pirates. Dans la vidéo, on nous explique également qu'il existera différents types de navires qui auront chacun une utilité bien précise. Par exemple, les cargos seront lents mais précieux pour transporter de la marchandise. Les navires de navigation iront plus vite, certes, mais auront une capacité de stockage moindre. Quant aux embarcations de combat, elles seront plus difficiles à manoeuvrer.Justement, en parlant des affrontements, Skull and Bones permettra de bien analyser les forces et les faiblesses des adversaires potentiels pour leur infliger le maximum de dégâts, et surtout, subir le moins de dommages possible. Bien sûr, il faudra également composer avec les conditions climatiques, le jeu regorgeant aussi de plusieurs endroits pour se détendre et s'adonner à des activités annexes. S'il sera possible de jouer solo, il y aura moyen d'inviter d'autres pirates en cours de partie.Côté contenu, on nous promet que des mises à jour seront proposées régulièrement