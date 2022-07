Skull and Bones : Ubisoft annonce une présentation, et c'est pour très bientôt

Skull and Bones sera diffusée ce jeudi 7 juillet à 20 heures. Placé sous assistance respiratoire depuis quelques années maintenant, le jeu semble enfin tenir enfin le bon bout au regard des derniers signaux (classification du jeu par l'ESRB) et autres leaks (présentation interne) relayés sur la Toile. Il reste maintenant à savoir s'il sera suffisamment armé pour se mesurer à Sea of Thieves dont le contenu s'est grandement étoffé au fil des années. La séquence de gameplay concoctée par les développeurs d'Ubisoft Singapour devrait sans doute apporter des premiers éléments de réponse.







À noter que les festivités seront précédées d'un pré-show de 15 minutes avec des "surprises" au programme.





À l'abordage ! 🏴‍☠️



RDV jeudi 7 juillet à 20h pour notre grand retour. pic.twitter.com/i0tiTeLwAt — Skull & Bones FR (@skullandbonesfr) 5 juillet 2022

Un peu à la manière de Nintendo qui à l'habitude d'annoncer ses Direct au dernier moment, Ubisoft fait savoir qu'une présentation de