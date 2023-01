Skull & Bones : malgré le 6ème report, Ubisoft va montrer du gameplay pour rassurer

Un tout nouvel épisode de The Deck débarque en cette fin de semaine 👀



📅 13 janvier 2023

🕘 18h

📺 https://t.co/nUcUF9FgLT pic.twitter.com/t0T7FJUun9 — Skull & Bones FR (@skullandbonesfr) 11 janvier 2023

Exemple symptomatique d'un management complexe au sein d'Ubisoft depuis quelques années, le 6ème report de Skull and Bones est en effet la partie émergée des difficultés que rencontre l'éditeur français ces derniers temps. Déçu en plus des ventes de Noël de ces deux seuls titres sortis juste avant les fêtes, à savoir Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023, Ubisoft a sévèrement dévissé à la bourse ces dernières 24h avec près de 20% de chute de son action. Si Skull & Bones est désormais attendu pour l'année fiscale 2023/2024 (soit une fenêtre de tir entre avril 2023 et mars 2024), le jeu va néanmoins se montrer à nouveau lors d'une vidéo de gameplay publiée ce soir à 18 heures. Le compte officiel du jeu donne en effet rendez-vous pour révéler de nouvelles séquences de jeu, rassurer les joueurs, et nous faire comprendre que le développement est bel et bien en bonne voie. Difficile cependant de convaincre son audience, tant ce discours est le même depuis que le jeu a été montré lors de l'E3 2017.