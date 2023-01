Skull and Bones : le jeu de pirates d'Ubisoft est encore reporté, cette fois-ci à 2024 !

Maudit, c'est bien l'adjectif qui sied parfaitement au projet Skull & Bones, puisque le jeu vient de faire l'objet d'un nouveau report, cette fois-ci entre 2023 et 2024, peut-on lire dans le récent bilan financier d'Ubisoft. Si ce dernier se révèle être décevant (les ventes de Noël via les jeux Just Dance 2023 et Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope n'ont pas été bonnes), l'éditeur français explique que cet énième retard de calendrier pour Skull & Bones est positif, puisque le jeu a fait de vrais progrès, avec des améliorations significatives confirmées par les différents playtests. C'est pour permettre de peaufiner le jeu comme il se doit que Ubisoft décide de décaler le jeu entre 2023 et 2024.





Les joueurs pourront découvrir la beauté de Skull and Bones lors de la prochaine phase bêta qui vient. Le temps supplémentaire a déjà porté ses fruits et apporté des améliorations impressionnantes à sa qualité, ce qui a été confirmé par les récents playtests. Nous pensons que les joueurs seront positivement surpris par son évolution. Nous avons décidé de décaler son lancement afin de disposer de plus de temps pour présenter l’expérience de jeu qui est beaucoup «polishée» et équilibrée et pour bâtir sa visibilité. Skull and Bones sortira désormais début 2023-24.



Difficile de croire à une véritable sincérité quand on sait que la dernière date de sortie était calée au 9 mars 2023 et qu'il faille désormais attendre un vague 2023/2024 pour mettre la main sur le jeu. Un report conséquent, de près d'un an, qui prouve bien que le jeu connait un développement difficile, avec sans doute des remaniements complets dans son gameplay. On rappelle que la première fois qu'on y avait joué, c'était à l'E3 2017, il y a déjà 6 ans...