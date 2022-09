Skull & Bones : le jeu repoussé à 2023 et ce n'est pas une blague

On pensait sincèrement que plus rien ne pouvait faire chavirer Skull & Bones, daté au 8 novembre 2022, et pourtant... Dans un communiqué fraîchement publié sur ses réseaux sociaux, Ubisoft nous annonce qu'il va falloir prendre son mal en patience, car le jeu est désormais attendu pour le 9 mars 2023. Un report de quatre mois qui prouve que le développement connaît encore de sérieuses secousses après tout ce qui s'est passé depuis son annonce et les premiers retours à l'E3 2017. Comme d'habitude, il est expliqué que cet énième retard de calendrier a pour but de laisser aux développeurs le temps de peaufiner leur jeu. On ne sait pas combien de millions Ubisoft a dépensé pour ce dernier, mais avec un partenaire comme Tencent aux côté des frères Guillemot, on imagine que l'argent ne sera plus vraiment un problème dans les années à venir. Il n'empêche que le jeu a intérêt à se vendre pour ne pas être le canard boiteux du catalogue de l'éditeur français.