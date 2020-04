Silent Hill : une exclu PS5 développée par l'équipe originelle ?

KatharsisT de renforcer les bruits de couloir en précisant ses dires. L'internaute avait déjà fait parler de lui il y a plusieurs semaines en proclamant qu'un opus était en cours de développement au sein du studio japonais de Sony et qu'un autre était en cours de discussion avec Hideo Kojima. Selon KatharsisT, ce dernier n'aurait finalement pas abouti, au contraire du premier dont il confirme bien la conception.



Ainsi, un nouveau jeu Silent Hill serait produit par Sony pour devenir une exclusivité PS5 : celui-ci serait pris en charge par Keiichiro Toyama, Masahiro Ito et Akira Yamaoka, soit l'équipe originelle derrière la franchise. Après avoir créé la fameuse saga horrifique chez Konami, Toyama est ensuite parti rejoindre les rangs de SIE Japan pour fonder la terrifiante saga Siren puis, dans un autre registre, les chouettes Gravity Rush. Cet hypothétique nouveau Silent Hill serait donc piloté par ce même monsieur, toujours employé du studio.



Évidemment, on préconisera plus que jamais de ne pas prendre ces informations pour argent comptant et d'attendre un éclaircissement concret. Ce que nous souhaitons plus que tout au monde...

Les rumeurs autour d'un nouveau projet estampillé Silent Hill continuent de s'accentuer : après le teasing mystérieux , hier, d'un artiste de manga d'horreur, au tour de l'insider