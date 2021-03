Sifu : un nouveau trailer avec du gameplay inédit, on est toujours hypés

Peirre Tarno (cofondateur) rappelle que l'on devra incarner un disciple de kung-fu disciple de kung-fu en quête de vengeance. Cinq mystérieux assassins sont en effet à l'origine du meurtre de sa famille, et il a donc passé les huit dernières années à échafauder un plan jusque dans les moindres détails.



Cinq, c'est aussi le nombre de niveaux que nous devrons explorer dans Sifu, chaque stage se concluant par un duel sans merci. Le jeu étant dédié au folklore chinois, chaque boss représentera l'un des cinq éléments Wuxing, à savoir le feu, le bois, l'eau, le métal, et la terre. Peirre Tarno rappelle qu'à chaque fois que notre personnage mourra, il pourra reprendre la partie immédiatement, mais avec quelques années en plus. En clair, il vieillira à chaque décès, ce qui obligera le joueur à étudier rigoureusement les techniques adverses.



Bien évidemment, il y aura une limite au système, et c'est un sujet que Peirre Tarno promet d'évoquer lors d'une prochaine vidéo. En attendant, on rappelle que Sifu sortira cette année sur PS4, PS5 et PC.





Annoncé le mois dernier lors du State of Play de Sony Interactive Entertainment, Sifu a une nouvelle fois fait parler de lui, mais dans le cadre du Future Games Show ce coup-ci. En effet, le studio français SlowCap a dégainé un nouveau trailer dans lequel