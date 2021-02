Sifu : les créateurs d'Absolver se mettent aux arts martiaux sur PS5, un jeu qui sent la vengeance

Si le State of Play de ce soir n'a pas été exceptionnel, il aura toutefois permis de faire connaissance avec Sifu, le nouveau jeu des créateurs d'Absolver sur PS5. Comme en témoigne le trailer ci-dessous, les arts martiaux seront au coeur de ce jeu d'action à la troisième personne où l'on incarnera un jeu disciple de kung-fu en quête de vengeance. En effet, après le meurtre de sa famille par un groupe d'assassins mystérieux, le bonhomme a quand même passé huit années à préparer un plan pour supprimer les responsables.La particularité de Sifu, c'est qu'il sera possible de ressusciter grâce à un pendentif magique. Mais ce retour à la vie ne se fera pas son contrepartie : à chaque utilisation, le héros vieillira un peu plus, ce qui explique sans doute pourquoi il ne disposera que d'une journée. Passé ce délai, il faudra reprendre l'aventure depuis le début. D'où l'intérêt d'apprendre de ses erreurs en étudiant minutieusement les adversaires, sachant qu'il y aura moyen de débloquer des compétences spéciales. A la manière d'un Sleeping Dogs, Sifu promet des décors interactifs, ainsi que la possibilité d'utiliser des armes improvisées.Aucune date de sortie n'a été communiquée, si ce n'est un vague 2021. Enfin, Sifu est également annoncé sur PS4 et PC (Epic Games Store).