Sifu : le jeu de combat de SloClap aura droit à une version physique grâce à Microids, les détails

Attendu pour le 8 février 2022 sur PC, PS5 et PS4, Sifu n'était prévu qu'en version numérique pour le moment. Mais que les puristes du physique et les collectionneurs se rassurent, le titre développé par SloClap bénéficiera aussi d'une version physique. C'est l'éditeur français Microids qui nous l'apprend par le biais d'un communiqué qui explique qu'elles arriveront un peu plus tard, au printemps 2022, sur chacune des plateformes annoncées. Du côté de SloClap, comme celui de Microids, on se félicité d'un tel partenariat et on n'hésite pas à le faire savoir.

"Nous avons reçu énormément de demandes pour une édition physique de Sifu, et sommes ravis de pouvoir combler les attentes des joueurs dès le printemps 2022 grâce à ce partenariat avec Microids.", déclare Pierre de Margerie, Co-fondateur et CEO de Sloclap.





"Nous sommes ravis de la signature de cet accord avec Sloclap ! C’est une grande fierté pour nous de collaborer avec un studio aussi réputé, sur un titre au gameplay exaltant et servi par une direction artistique sublime. Nous avons hâte que les fans découvrent les belles éditions physiques que nous leur préparons !" ajoute Alain Milly, Directeur Éditorial chez Microids



Espérons maintenant que les covers et que chaque boîtier soient réalisés avec le plus grand des soins et avec passion également.