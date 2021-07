Sifu : le jeu d'art martiaux qui joue avec le temps est repoussé à 2022, du gameplay inédit

C'est à l'occasion du State of Play du 8 juillet 2021 que nous avons eu des nouvelles de Sifu, le prochain jeu développé par le studio Sloclap, les créateurs d'Absolver. Annoncé en février dernier et prévu pour cette année en principe, Sifu va finalement avoir besoin de temps supplémentaire pour être prêt à affronter le jugement des joueurs. On apprend donc un report de plusieurs mois pour une sortie désormais calée à 2022, sans plus de précisions. Pour se consoler, les développeurs nous proposent de découvrir un peu plus de gameplay, issu de la mission Night Club dans lequel notre expert en art martiaux évolue en âge à chaque fois qu'il meurt. Chaque nouveau respawn permet de gagner en skill, et d'en perdre d'autres, et ainsi avoir le sentiment d'avoir un gameplay en constante évolution. Cette vidéo est aussi l'occasion de constater que le système de combat semble assez souple et plutôt bien évolué, avec une grande variété dans les mouvements, une belle interaction avec les décors, et surtout cette sensation des coups assez grisante à chaque mandale envoyée. Sifu est attendu sur PC, PS4 et PS5.