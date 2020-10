SCORN : le jeu sortira en 2021 sur Xbox Series X et PC, 14 minutes de gameplay pour patienter

David Cronenburg (eXistenZ), Clive Barker (Cabal), John Carpenter (The Thing) et Ridley Scott (Alien).



Pour ceux qui l'auraient oublié, on rappelle que le jeu sera un FPS se déroulant " dans un univers cauchemardesque aux formes étranges et au décor sombre." " L’environnement mouvant du jeu y sera un personnage à part entière, nous explique-t-on. Chaque lieu contient sa propre histoire, ses énigmes et ses personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent. Tout au long du jeu, vous ouvrirez de nouvelles zones, acquerrez différentes compétences, des armes, des objets divers et tenterez de comprendre les curiosités qui vous sont présentées."



Enfin, rappelons que sur PC, une GeForce RTX 2070 Super devrait suffire pour profiter du jeu en 4K 60fps, comme l'avait indiqué le réalisateur Ljubomir Peklar en mai dernier.





Ebb Software s'est fendu d'un communiqué officiel pour annoncer que SCORN sortira en 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Pour faire patienter les adeptes du genre, et montrer que le développement va dans la bonne direction, le studio a dévoilé une vidéo de gameplay de 14 minutes dont l'atmosphère glauque fait mouche. Comme le fait justement remarquer un joueur, SCORN a tout pour plaire à