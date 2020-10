SCORN : des nouvelles images bien sombres, l'atmosphère s'annonce glauque

Ebb Software ne lâche pas l'affaire avec SCORN. En effet, après avoir dévoilé une vidéo de gameplay de 14 minutes hier, et annoncé que le jeu sortirait en 2021, le studio diffuse à présent des images inédites en 4K. L'occasion de se rappeler que l'atmosphère de ce FPS sera particulièrement glauque, avec des décors que devraient apprécier les fans d'Alien. Justement, en parlant des niveaux, les développeurs assurent qu'ils ont été traités comme s'il s'agissait de personnages. "Chaque lieu contient sa propre histoire, ses énigmes et ses personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent", nous assure-t-on.Prévu sur Xbox Series X et PC, SCORN tournera en 4K 60fps sur les deux machines d'après Ebb Software.