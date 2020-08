Scarlet Nexus : un nouveau trailer explosif à l'esthétique léchée

Keita Iizuka, dont il partage une direction artistique assez similaire ... mais non pas moins sacrément efficace. Ainsi, on se retrouvera donc à affronter des ennemis au design intimidant - souvent des animaux aux composantes humaines malsaines - au sein d'un mode post-apo où il sera possible de modifier son ADN pour des pouvoirs extrasensoriels. On y incarnera Yuito Sumeragi, une nouvelle recrue de la Brigade d'Elimination des Autres (BEA), les Autres étant justement ces mutants peu fréquentables.



Bref, tout ça pour dire que ce Project Nexus plutôt alléchant a pointé le but de son nez hier soir, lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020, avec une bande-annonce explosive au ton tapant : le projet est prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One mais aussi sur les plateformes next-gen que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X en fin d'année.





Annoncé en mai dernier, Scarlet Nexus est le prochain action-RPG de Bandai Namco développé en interne : il s'agit d'une toute nouvelle IP par le créateur de Code Vein,