Scarlet Nexus : la vidéo du Tokyo Game Show 2020 permet de faire connaissance avec Kasane

Scarlet Nexus qui permet de faire connaissance avec Kasane. D'après ce qu'explique l'éditeur dans son communiqué, elle " devient orpheline après un raid des Autres lorsqu’elle était enfant. Elle est adoptée par la puissante famille Randall et devient ensuite l'un des éléments les plus prometteurs de la BEA après son recrutement à seulement 12 ans. Aujourd'hui soldat d'élite et dotée de superbes aptitudes au combat, Kasane maîtrise le pouvoir de la psychokinésie en plus de ses talents de lanceuse de couteaux aiguisés. Elle rejoint Yuito Sumeragi en tant que personnage jouable avec ses propres compétences et son histoire."



Elle ne devrait pas être de trop pour aider l'humanité à se débarrasser des Autres (des êtres se nourrissant de cerveaux humains), sachant que d'autres membres de la Brigade d'Elimination des Autres ( Gemma Garrison, Luka Travers ou Tsugumi Nazar) se joindront à eux. Pour mémoire, on rappelle que cet Action-RPG est développé par des anciens de Tales of ( Takumi Miyajima est à l'écriture, par exemple) et est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC.





A l'occasion du Tokyo Game Show 2020, Bandai Namco Entertainment a mis en ligne une toute nouvelle vidéo de