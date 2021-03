Scarlet Nexus : une date, une édition collector, un animé et un nouveau trailer

C'est fait, on connaît enfin la date de sortie de Scarlet Nexus ! Bandai Namco Entertainment s'est en effet fendu d'un communiqué pour nous signaler que son Action-RPG débarquera dans les boutiques le 25 juin prochain, juste pour l'arrivée de l'été. Toutes les versions sont concernées bien entendu, de la PS5 au PC, en passant par les Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, sachant que des éditions collectors sont également de la partie. Il y aura d'ailleurs deux éditions limitées, la version Deluxe et la version Gardiens, qui sont uniquement disponible en précommande sur la boutique en ligne de Bandai Namco Entertainment.

L’Edition Deluxe (version digital uniquement) inclut :

Le jeu vidéo SCARLET NEXUS, un Artbook digital, la bande-son originale, un set "tenue de combat rouge", l’élément de personnalisation "Les Autres" et des modules SAS.





L’Edition Gardiens (exclusivement disponible sur la boutique BNEE E-commerce) inclut :

Le jeu vidéo SCARLET NEXUS, 3 lithographies, 1 Artbook, des stickers BEA, 1 Steelbook et tous les éléments digitaux de la Deluxe Edition.

Le bonus de précommande inclut :

Un set "tenue de combat rouge", l’élément de personnalisation "Attrape-rêves", l’élément de personnalisation "Vision faciale sceau", des accessoires Baki.

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Bandai Namco Entertainment a aussi prévu un animé qui sera diffusé sur Wakanim (et produit par Sunrise Inc.) au moins de juillet prochain, ce qui permettra d'en savoir plus sur le lore de cette nouvelle licence. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a droit à un nouveau trailer centré sur Kasane Randall pour l'occasion, offrant un nouvel aperçu sur l'un des deux personnages jouable de Scarlet Nexus. Comme on le savait, Kasane et l'autre protagoniste, Yuito Sumeragi, proposeront tout deux leur propre campagne pour vivre la même histoire de deux points de vue différents. A noter que Kasane est une "mystérieuse éclaireuse dont la puissance et l'habileté ont acquis une grande notoriété parmi les BEA", tandis que Yuito est "une recrue énergique issue d'une prestigieuse famille politique".